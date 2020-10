Infarmed suspende comercialização de máscaras LINEFORYOU

O Infarmed suspendeu a comercialização de máscaras cirúrgicas do fabricante LINEFORYOU por usarem de forma indevida a marcação CE, revelou a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

Em comunicado divulgado na terça-feira, o Infarmed adianta que as máscaras em causa usavam indevidamente a marcação CE, pois a documentação técnica está incompleta face ao exigido por lei.

“O fabricante encetou de imediato e voluntariamente a suspensão da comercialização dos dispositivos médicos em apreço e irá dar início ao processo simplificado de colocação no mercado nacional” desses dispositivos nos termos da lei, “demonstrando a conformidade com os requisitos normativos e especificações publicados”.

Segundo dados divulgados no início do mês, desde o início da pandemia a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) já apreendeu mais de um milhão de máscaras no âmbito das várias ações de fiscalização realizadas em todo o país.

De acordo com a ASAE, foram apreendidas desde meados de março um total de 1.123.093 máscaras.