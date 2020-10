É urgente uma mudança na estratégia do SNS, avisam médicos em carta aberta

A pior estratégia é não ter estratégia. Antes da pandemia, o Serviço Nacional de Saúde tinha graves problemas que, já nessa altura, exigiam um plano de ação “musculado e continuado, que tardava em chegar”.

Oito meses depois do novo coronavírus ter chegado a Portugal, o atual e os antigos bastonários dos médicos alertam que, agora, “não há tempo a perder”: os meses que se aproximam vão exigir uma capacidade de resposta do SNS muito superior para lidar com a pandemia, mas também com todos os outros doentes não-Covid, que ficaram um pouco esquecidos durante este período.

Para Miguel Guimarães, atual bastonário da Ordem dos Médicos, o reforço da resposta do SNS é urgente, porque “temos de estar preparados para defender os doentes todos e não pode voltar a acontecer o que aconteceu na primeira onda, em que suspendemos, por decisão da ministra, a nossa atividade programada para responder aos doentes Covid”.

Desde então, segundo números públicos, houve 100 mil cirurgias atrasadas no SNS, perto de um milhão de consultas hospitalares que não se realizaram, assim como cinco milhões de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários. Já para não falar dos milhares de rastreios e dos cerca de 17 milhões de meios e exames de diagnóstico e terapêutica.