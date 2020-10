Doentes Covid-19 ocupam menos de 8% do total de camas nos hospitais de Lisboa e Norte

Veja também:

Nos últimos dias têm surgido notícias que revelam que há hospitais como o S. João, no Porto, a reajustar a atividade mediante o maior fluxo de doentes de Covid-19, mas a ministra da Saúde revelou os números de doentes Covid-19 que ocupam camas nos hospitais das duas regiões mais pressionadas pela doença, e a conclusão é que representam menos de 8% do total, em ambos os casos.

Ainda assim, há uma ressalva importante. A governante não avançou qual o número de camas libertas neste momento, em cada um dos casos.

Assim sendo, Marta Temido disse que na região de Lisboa e Vale do Tejo existe um universo de 6.330 camas que podem ser usadas para doentes Covid, e que não incluem tipologias como as unidades de queimados. Neste momento, há 419 doentes Covid-19 internados em enfermaria nesta zona do país. Ou seja, um valor que equivale a 7% do total.

Se estivermos a analisar as Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a percentagem sobe bastante, porque, das 301 camas, 64 são doentes portadores do novo coronavírus. Ou seja, 20% do total. Mais uma vez, Temido não disse quantas estão livres, neste momento.

A ministra da Saúde afirmou, no entanto, que à partida uma parte destas camas já "está reservada para utilização Covid".

Seguindo para Norte, nessa região, há um universo de 5.489 camas de enfermaria, das quais 294 estão ocupadas com doentes Covid-19. Contas feitas, é um valor que representa 5% do total.

Se olharmos para as UCI, aí há 357, das quais 56 estão com infetados do novo coronavírus.

