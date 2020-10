Covid-19. Há pelo menos 215 escolas com casos um mês depois do início das aulas

Um mês depois do início do ano letivo, há pelo menos 215 escolas com registo de casos de Covid-19 na comunidade escolar. O número foi avançado, esta quarta-feira, pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof), que tinha já divulgado uma primeira lista, na passada sexta-feira.

Num comunicado enviado à Renascença, a organização sindical adianta que “solicitou ao Ministério da Educação uma lista atualizada de escolas onde se registaram casos de Covid-19, bem como informação sobre os procedimentos adotados, mas não obteve resposta, apesar de o ministério estar obrigado, por lei, a disponibilizar essa informação”.

Independentemente dos procedimentos adotados em cada escola, a Fenprof defende que “quando são detetados casos, todos os alunos da turma, professores e contactos próximos deverão ser, de imediato, testados, de forma a identificar eventuais outros casos de infeção, protegendo, dessa forma, toda a comunidade escolar e garantindo que a escola poderá manter-se aberta”.

Na atualização da federação sindical foram, ainda, retirados "os poucos casos incorretamente divulgados" que se "deveram a situações de quarentena com origem exterior à escola ou ocorridas já no final do anterior ano letivo e que, por isso, geraram confusão".