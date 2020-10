Conselho de Ministros antecipado. Aguarda-se novas medidas de combate à Covid-19

O Governo reúne-se nesta quarta-feira em Conselho de Ministros, uma reunião antecipada e donde deverão sair novas medidas de combate à Covid-19, numa altura em que a pandemia se agrava.

Em meados de setembro, com o início das aulas, o Governo decretou o estado de contingência, que depois prolongou até esta quarta-feira. A data limite faz aumentar a expectativa sobre as conclusões que possam sair do Conselho de Ministros sobre novas medidas.

O estado de contingência limita a 10 a concentrações de pessoas na via pública e em estabelecimentos, salvo se pertencentes ao mesmo agregado familiar, e proíbe a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abastecimento de combustíveis.