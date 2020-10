Bombeiros combatem incêndio em fábrica de cortiça em Santa Maria da Feira

O incêndio que deflagrou esta terça-feira à noite em Rio Meão, Santa Maria da Feira, numa fábrica de componentes de cortiça, ainda não está dominado, mas as chamas estão circunscritas às instalações, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo explicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o incêndio ainda está a decorrer e no local estão várias corporações de bombeiros a combater as chamas.

O CDOS acrescentou que as chamas estão circunscritas às instalações da fábrica, mas o fogo ainda não está dominado.

Também não há habitações em risco e não há registo de feridos.



Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o incêndio em Rio Meão, concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, foi dado pelas 21h00.

Pelas 23h40, encontravam-se no local 58 operacionais, apoiados por 24 viaturas.

[atualizado às 00h28 de 14 de outubro]