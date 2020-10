Associação D3 promete avançar com providência cautelar contra uso obrigatório da app StayAway Covid

Veja também:

A Associação D3 – Defesa dos Direitos Digitais vai avançar com uma providência cautelar contra o uso e instalação obrigatória da aplicação StayAway Covid em contexto laboral, escolar e académico, caso a medida anunciada esta quarta-feira por António Costa receba "luz verde" no Parlamento.

António Costa revelou, em conferência de imprensa, que o Governo vai apresentar uma proposta de lei para tornar obrigatório não só o uso de máscara na via pública, como também a instalação da aplicação de rastreamento de casos StayAway Covid.

“Vamos apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei a que solicitaremos uma tramitação de urgência para que seja imposta a obrigatoriedade de uso da máscara na via pública - com o óbvio bom senso de só nos momentos em que há mais pessoas na via pública - e também da utilização da aplicação StayAway Covid em contexto laboral, escolar e académico, nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança e no conjunto da administração pública”, anunciou.”, disse o primeiro-ministro.

Em declarações à Renascença, Ricardo Lafuente, vice-presidente da Associação D3, confessa-se “surpreso” com a iniciativa do Governo, que diz ser “um ataque terrível às liberdades individuais”.

"Não esperávamos [por esta medida], no meio da sensatez do Governo na gestão da pandemia, mas parece-me que agora, simplesmente, decidiram disparar para todos os lados”, afirma.