Reino Unido registou quase 20 mil novas infeções

O Reino Unido registou 19.724 novas infeções de Covid-19, mais 14% do que na véspera, e 137 mortes nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde britânico.

Na terça-feira tinham sido registados 143 mortes e 17.234 novos casos.

O total acumulado desde o início da pandemia de Covid-19 no Reino Unido é agora de 654.644 casos de infeção confirmados e de 43.155 óbitos registados num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.

Esta quarta-feira entrou em vigor em Inglaterra um novo sistema de três níveis de risco de acordo com o valor de infeções de Covid-19, tendo a área de Liverpool, no noroeste, sido a única colocada no grau mais elevado.

A maior parte da Inglaterra encontra-se no nível mais baixo desta escala, o que mesmo assim implica a proibição de ajuntamentos com mais de seis pessoas e o encerramento obrigatório de bares e restaurantes às 22h00, enquanto que o segundo nível impede a socialização entre pessoas que não façam parte do mesmo agregado familiar.

O nível de alerta mais alto também obriga ao encerramento de ‘pubs’ e bares que não sirvam refeições e recomenda às pessoas não entrarem ou saírem dessas áreas com maiores restrições, embora as escolas e universidades continuem abertas.

As autoridades de saúde de Inglaterra devem reunir-se ainda esta quarta-feira para decidir se outras áreas do norte da Inglaterra, como Manchester ou Lancashire, devem entrar no terceiro nível de restrições.