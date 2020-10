Portugal em estado de calamidade. Que medidas estão a ser tomadas no resto da Europa?

14 out, 2020 - 14:21 • Sofia Freitas Moreira com Reuters e Lusa

Na República Checa, todas as aulas são dadas à distância e os hospitais começaram a cortar nos procedimentos médicos não-urgentes, para poupar camas. Bares, restaurantes e discotecas estão fechados. Na Rússia, o cenário começa a ser semelhante ao checo. As autoridades de Moscovo anunciaram, esta quarta-feira, que vão introduzir o conceito de aulas à distância para um grande número de estudantes, a partir da próxima segunda-feira. A Irlanda do Norte anunciou o encerramento das escolas durante duas semanas. Em Portugal, a partir da meia noite de hoje ficam proibidos ajuntamentos na via pública de mais de cinco pessoas. A medida aplica-se a outros espaços de uso público e na restauração. Vão também ser impostas limitações a casamentos e baptizados a um máximo de 50 participantes e todos têm de cumprir normas de afastamento e uso de máscara. Serão proibidos nos estabelecimentos de ensino, designadamente universidade e politécnicos, todos os festejos académicos, como cerimónias de recepção aos caloiros.

Países como a Alemanha, Reino Unido e França têm resistido à pressão de fechar escolas, depois de, na primeira vaga, o ensino à distância ter dificultado a vida aos pais dos estudantes. O Governo alemão tem ponderado estender o período de férias do Natal, para reduzir a probabilidade de contágio entre crianças, embora críticos da medida defendam que não existem provas de que as escolas são locais com maior viabilidade de infeções. Os Países Baixos regressaram ao confinamento parcial, esta quarta-feira, encerrando bares e restaurantes, mas com as escolas abertas. As infeções por Covid-19 na Europa têm ultrapassado a barreira dos 100 mil casos diários, forçando governos a fortalecer medidas de contingência para combater a pandemia. O Presidente francês, Emmanuel Macron, deve anunciar mais restrições ainda esta quarta-feira. Os media locais avançam que o Governo considera decretar o recolher obrigatório em várias cidades. As cinco maiores cidades francesas - Paris, Marselha, Lyon, Toulouse e Lille - já se encontram em alerta máximo, com bares e ginásios fechados e restaurantes sob rígido controlo.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, enfrenta pedidos da oposição para impor outro confinamento nacional, mas, até agora, resistiu. Os internamentos hospitalares, no entanto, estão a aumentar e os hospitais de campanha utilizados na primavera estão, mais uma vez, a ser montados. Na Bélgica, com a segunda pior taxa de infeção per capita da Europa, os hospitais agora têm que reservar um quarto das suas camas para pacientes com Covid-19.