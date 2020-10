Covid-19. Dois comissários europeus em isolamento após contacto com infetados

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell e o comissário para a ajuda humanitária, Janez Lenarcic, anunciaram esta terça-feira que estão em quarentena após terem contactado com pessoas que testaram positivo ao novo coronavírus.

“Tive um teste negativo quando voltei no domingo. Estou isolado de acordo com as normas e vou esperar para fazer um segundo teste”, acrescentou, citado pela agência AFP.

Também o esloveno Janez Lenarcic, de 52 anos, anunciou através do Twitter que tinha sido informado que um membro da sua equipa, que não viajou para a Etiópia, teve um teste positivo à Covid-19 e que se encontra em isolamento.