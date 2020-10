China considera que eleição para Conselho dos Direitos Humanos é “alto reconhecimento”

A China considerou hoje que a sua reeleição para o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, apesar da oposição dos principais Estados democráticos e várias organizações, é uma prova do "alto reconhecimento" da comunidade internacional pelos seus feitos.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lijian, também descartou as críticas do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, à reeleição, como "muito absurdas" e acusou Washington de interferir nos assuntos internos de outros países usando os Direitos Humanos como pretexto.

"Esta (reeleição) reflete totalmente o alto reconhecimento da comunidade internacional pelo desenvolvimento e progresso da causa dos Direitos Humanos na China e a participação da China na governação global dos direitos humanos", disse Zhao, em conferência de imprensa.

Grupos de defesa dos Direitos Humanos criticaram a eleição da China, ao lado da Rússia, Cuba, Paquistão e Nepal, citando as violações dos direitos em Hong Kong, Tibete ou Xinjiang, bem como os ataques a defensores dos Direitos Humanos, jornalistas, advogados ou críticos do governo.