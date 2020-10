João Almeida continua de rosa na quarta vitória de Demare

A Volta a Itália continua a ser sinónimo de João Almeida. O ciclista português, da Deceuninck-Quick-Step, manteve a liderança da classificação geral individual, esta quarta-feira, ao fim da 11.ª etapa, que foi vencida pelo francês Arnaud Démare.

O ciclista da Groupama-FDJ bateu ao "sprint" o eslovaco Peter Sagan (BORA-Hansgrohe) e o italiano Simone Consonni (Cofidis).

João Almeida completou os 182 quilómetros entre Porto Sant'Elpidio e Rimini com o mesmo tempo dos primeiros e do restante pelotão, pelo que tudo continua igual no topo da geral.

O português leva 34 segundos de vantagem sobre o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) e 43 sobre o espanhol Leather Bilbao (Bahrain-McLaren), segundo e terceiro classificados, cada.

Na quinta-feira, a caravana do Giro pedala 204 quilómetros, numa 12.ª tirada que começa e termina em Cesenatico.