Sporting-FC Porto. João Mário sim, reforços portistas não

Ricardo Fernandes não espera uma revolução nos onzes, de Sporting e FC Porto, para o clássico da próxima jornada do campeonato.

O antigo médio, que passou por leões (entre 1999 e 2003) e dragões (2003/04) faz, em Bola Branca, o lançamento do desafio da quarta ronda, sábado, em Alvalade. Nesse sentido, espera que João Mário possa ser titular, mas Sarr, Anderson e Grujic comecem o jogo no banco.

"Os dois treinadores optarão pela estabilidade. Acredito que o João Mário entrará já. Quanto aos três que chegaram ao Porto no último dia [Sarr, Felipe Anderson e Grujic], nesta fase, não serão opções. Poderá haver uma ou outra exceção, porque a saída do Danilo abre claramente lugar a alguém. Parece-me que muito dificilmente haverá grandes transformações no onze do Porto", diz, não conseguindo apontar um favorito.

"Apesar de o Porto ter tido um dissabor na última jornada [derrota em casa com o Marítimo], qualquer um se apresentará forte. O Sporting, à imagem do seu treinador - de quem sou fã -, tem uma ideia positiva do jogo. E dificilmente se consegue prever um resultado", considera o antigo futebolista, de 42 anos.



Nestas declarações a Bola Branca, Ricardo Fernandes desvaloriza, por outro lado, o ciclo que os dragões abrirão diantes dos leões: sete jogos em 23 dias, entre Liga e Champions League. O ex-jogador é da opinião que competir com regularidade vai mais ao encontro do que deseja um profissional de futebol.

"É muito mais positivo para os jogadores jogarem de três em três dias do que de sete em sete. Não me parece que tenha influência [no clássico] e será até positivo na cabeça dos jogadores", aponta, recordando - por fim - o clássico que não lhe sai da memória, com a camisola do Sporting.



"O que me vem à cabeça é o Sporting-Porto, no antigo estádio de Alvalade, em que o Sporting vem de ser campeão, mas em que o Porto - de José Mourinho - praticamente não nos deixou sair do meio campo. A partir daí tive um bocadinho a noção daquilo que o José Mourinho estava a preparar no Porto e que, depois, apresentou os resultados que apresentou", finaliza.