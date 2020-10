Luís Godinho arbitra o Sporting-FC Porto

Luís Godinho é o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para ajuizar o primeiro clássico da época, entre Sporting e FC Porto, no sábado, em Alvalade.

O juiz de 34 anos da Associação de Futebol de Évora fará o quarto jogo da época, depois de ter estado na goleada do Benfica em Famalicão, por 5-1, na primeira jornada, e na goleada do FC Porto no Bessa, contra o Boavista, por 5-0. Antes, apitou o jogo da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, entre AZ Alkmaar e Viktoria Plzen.

No clássico, Luís Godinho será assistido por Rui Teixeira e Ricardo Santos, sendo que Hélder Malheiro é o quarto-árbitro.

Na Cidade do Futebol, Tiago Martins vai representar a função de videoárbitro (VAR), auxiliado na função por Pedro Mota.

As nomeações de sábado:

Gil Vicente-Tondela

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Bruno Jesus e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

Marítimo-Portimonense

Árbitro: João Bento

Assistentes: Carlos Covão e Nélson Pereira

4.º árbitro: João Mendes

VAR: Hugo Silva

AVAR: Pedro Felisberto

Braga-Nacional

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa SIlva

Sporting-FC Porto

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Ricardo Santos

4.º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota