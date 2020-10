Clássico de Alvalade "com vista" para os Arcos

O clássico Sporting-FC Porto de sábado influenciará o Rio Ave-Benfica de domingo, à passagem da quarta jornada da I Liga.

Quem o admite é Nelo, antigo médio de vilacondenses e encarnados, em declarações a Bola Branca.

"Pode sempre dizer-se que 'aquelas equipas que jogam pelo título empataram'. Estamos a falar de uma coisa mínima, mas pode ter influência, de facto. Os jogadores, e os treinadores, falam e comentam", refere, ao mesmo tempo que antevê mexidas no onze benfiquista em comparação com a última partida do campeonato, frente ao Farense, na Luz.

"É possível que [Jorge Jesus] modifique em algumas posições, também por uma questão de necessidade. É uma equipa totalmente nova, com o Jesus conhecedor da casa e dos jogadores, embora não seja fácil colocar uma equipa a trabalhar de um momento para o outro. Mesmo assim espero um Benfica forte", sustenta Nelo, que aplaude o "Rio Ave em construção, que ainda não perdeu esta época e que está com a moral em cima".

Sem público, até o "insulto" já deixa saudades

A discussão sobre a ausência de adeptos nos estádios do Continente continua na ordem do dia. O antigo jogador, que passou ainda por Farense ou Boavista, considera que perdeu-se o chamado "fator casa", com os jogadores a serem os principais prejudicados em face das bancadas vazias de público. A este propósito, Nelo dá um exemplo "sui generis".

"Falta sempre aquele carinho. Antigamente o jogador criticava os insultos e hoje, se calhar, tem necessidade de ser 'insultado'. O fator casa, atualmente, não existe", defende o portuense, de 53 anos, que puxa o filme atrás para destacar o embate entre Rio Ave e Benfica que mais o marcou.



"Recordo-me de 1997/98, eu jogava no Rio Ave, em que ganhámos 3-1 ao Benfica. E bem. Mas são sempre jogos difíceis 'ali'. Jogar nos Arcos não é fácil", termina.