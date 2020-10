Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do Vasco da Gama. Foi oficializado esta quarta-feira.

O português assina contrato até final do ano e chega com mais três portugueses na equipa técnica: o adjunto Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias.

No próximo domingo, Sá Pinto, de 48 anos, ainda não vai estar no banco do Vasco da Gama.

Antes da ida para o Brasil, Ricardo Sá Pinto treinou o Sp Braga, onde deixou boa marca, especialmente na Liga Europa.