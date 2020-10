Qualificação Mundial 2022. Peseiro volta a perder, Queiroz empata

A Venezuela, treinada pelo português José Peseiro, voltou a perder e segue sem vitórias na qualificação para o Mundial 2022, enquanto que a Colômbia, de Carlos Queiroz, somou um importante empate em casa do Chile.

O Paraguai conseguiu vencer em solo venezuelano por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado perto do fim, aos 85 minutos, por Giménez. Antes, Yangel Herrera viu um golo ser anulado, por mão na bola e ainda falhou um penálti nos descontos, aos 95 minutos de jogo.

Com este resultado, a Venezuela segue sem pontos, depois de duas jornadas disputadas, no grupo de qualificação para o Mundial do Catar.

Mais tarde, já de madrugada, a seleção da Colômbia, treinada por Carlos Queiroz, empatou fora de portas, no Chile, a duas bolas.

Lerma abriu o marcador para os "cafeteros", aos 6 minutos de jogo. Vidal, de penálti, aos 37 minutos, e Alexis Sanchez, aos 41 minutos, deram a volta ao marcador no jogo disputado em Santiago do Chile.

O golo do empate chegou pela autoria de Falcao, aos 91 minutos de jogo. Com este resultado, a Colômbia ocupa o terceiro lugar do grupo, com quatro pontos, apenas atrás de Brasil e Argentina.

Vitória de Neymar e Messi, golo de Plata

O Brasil foi até ao Peru vencer por 4-2, com "show" da estrela da equipa, Neymar, que apontou um "hat-trick".

O avançado do Paris Saint-Germain marcou dois de penálti, aos 28 e 83 minutos, e aos 94 fechou o resultado final. Assistido por Firmino, Richarlison também marcou, aos 64 minutos.

Andre Carrillo, ex-Sporting e Benfica, e Tapia apontaram os golos da formação peruana.

A Argentina também conseguiu uma importante e difícil vitória fora de portas, na Bolívia, por 2-1. A seleção orientada por Scaloni entrou a perder, com um golo de Moreno, aos 24 minutos de jogo.

Lautaro Martínez empatou, aos 45 minutos de jogo e Joaquin Correa deu a volta ao resultado, aos 79 minutos de jogo.

O Equador protagonizou a surpresa da noite, ao vencer, em casa, o Uruguai, por 4-2. Moisés Caicedo abriu o marcador, aos 15 minutos de jogo, uma vantagem dilatada por um "bis" de Michael Estrada, aos 48 e 52 minutos.

Gonzalo Plata, do Sporting, aumentou para 4-0 o resultado, com o seu segundo golo ao serviço da seleção principal, aos 75 minutos de jogo.

Luiz Suárez, com duas grandes penalidades, reduziu a desvantagem, aos 84 e 95 minutos de jogo. O VAR anulou ainda dois golos à seleção do Uruguai, a Suárez, aos 18 minutos, e a Darwin Nuñez, que entrou ao intervalo, aos 48.

As contas do grupo após 2 jornadas

1. Brasil, 6 pontos

2. Argentina, 6 pontos

3. Colômbia, 4 pontos

4. Paraguai, 4 pontos

5. Equador, 3 pontos

6. Uruguai, 3 pontos

7. Chile, 1 ponto

8. Peru, 1 ponto

9. Venezuela, 0 pontos

10. Bolívia, 0 pontos