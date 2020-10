Covid-19. McKennie também infetado na Juventus

A Juventus confirma que o médio Weston McKennie acusou positivo a Covid-19.

O campeão italiano volta a entrar em isolamento preventivo, numa altura em que Cristiano Ronaldo também chega da seleção infetado.

CR7 vai cumprir a quarentena em Turim, cidade onde chegou esta quarta-feira, vindo de Lisboa em avião-hospital.

De acordo com os regulamentos, a Juve pode continuar a treinar e jogar com todos os atletas que derem negativo nos recorrentes testes.

No entanto, está encerrada a “bolha” e não pode haver contactos com o exterior, fora do grupo de trabalho.