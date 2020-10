Bayern de Munique. “Tiago Dantas é um jogador muito bom”

O diretor desportivo do Bayern Munique elogia Tiago Dantas e pede alguma calma aos adeptos bávaros.

Hasan Salihamidzic considera, em entrevista ao Bild, que "o Tiago é um jogador muito bom, que temos observado nos últimos dois anos e meio. Deixem-se surpreender por ele”.

Segundo o antigo atleta e agora dirigente do campeão alemão, o médio que fez toda a formação nos encarnados vai “ser utilizado nos nossos Sub-23, já que tem de melhorar do ponto de vista atlético e físico mas, tal como todos os jogadores dos Sub-23, poderá treinar com a equipa principal caso faça bons treinos e bons jogos da 3.ª Divisão”.

Tiago Dantas chegou nos últimos dias de mercado ao Bayern emprestado pelo Benfica, onde não vinha sendo titular na equipa B.