Saúde, ex-SCUT, IVAucher e muito mais. Como vai o Orçamento afetar a sua vida?

É uma das reivindicações do Bloco de Esquerda e do PCP. “É extraordinário e transitório e corresponde a 20% da remuneração base mensal de cada trabalhador com o limite de 50% do valor do IAS, sendo o pagamento efetuado bimestralmente".

O valor não deverá ultrapassar os 219 euros, tendo em conta que o Indexante dos Apoios Sociais (IAS) está atualmente fixado nos 438,81 euros.