Leonel Pontes. André Silva ou Jota para substituir Ronaldo

Leonel Pontes, em entrevista a Bola Branca, fez a análise das opções de Fernando Santos para substituir o capitão da seleção nacional, que está indisponível depois de testar positivo para a Covid-19.

“Há uma opção mais válida, dependendo do que pretende o selecionador, que é a entrada do André Silva como ponta de lança”, na medida em que “já jogou frente à Espanha e tem jogado no Eintracht Frankfurt, sendo uma referência de ataque e tendo João Félix ou Bernardo Silva nos corredores”.

Para além do avançado de 24 anos, o ex-treinador do Sporting dá ainda como alternativa Diogo Jota “querendo um ataque um pouco mais móvel”, uma vez que o jogador do Liverpool pode oferecer “maior dinâmica, com troca de posicionamentos, criando alguma imprevisibilidade no jogo” e jogou 29 minutos no empate frente a França.

Sobre o extremo do Benfica, o ex-adjunto de Paulo Bento na Seleção Nacional explica que Rafa "também pode ser uma opção, mas faço a análise com base no último jogo, onde entrou o Diogo [Jota]”. Ainda assim “é uma opção válida, sendo um jogador rápido e competitivo que está a fazer golos”.

Portugal joga esta quarta-feira, no estádio de Alvalade, frente à Suécia, às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.