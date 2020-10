Fernando Santos: "Não foi 'top, top, top', mas foi bom"

Fernando Santos não se deixa levar por euforias. O selecionador nacional gostou do que viu na goleada frente à Suécia, por 3-0, porém, ressalva que o resultado foi melhor do que a exibição.

Em declarações à RTP3, no final da partida, Fernando Santos admitiu que "o resultado foi ótimo, 3-0 é excelente". Por outro lado, a exibição "teve coisas muito boas e outras não tão boas".

"Controlámos o jogo, apesar de achar que a Suécia podia ter feito um golo e nós mais dois ou três. Aliás, se houvesse mais um ou dois golos de Portugal e mais um ou dois golos da Suécia, espelhava bem. Não foi um jogo 'top', 'top', 'top, mas foi um bom jogo", vincou.

Com CR7, "será sempre melhor"

Numa análise mais detalhada, Portugal teve 20 minutos "muito bons, com muita dinâmica e oportunidades de golo", uma delas concretizada. Contudo, depois, permitiu que a Suécia criasse "alguns problemas", antes de voltar ter o controlo.

"Na segunda parte, o jogo foi-se um pouco abaixo, mas também é normal, é cansaço. A Suécia teve menos problemas porque tem um futebol mais longo", justificou Fernando Santos.

Apesar da boa exibição e do resultado ainda melhor, o selecionador insistiu que "com Cristiano Ronaldo a equipa será sempre melhor".

De qualquer forma, Fernando Santos continua a ter "muitas dúvidas" que o capitão tenha contraído a Covid-19 na seleção:

"O único contacto foi ao ar livre, naquele jantar dos jogadores. O primeiro contágio [José Fonte] vinha de fora e se veio de fora e não entrou cá dentro, então de facto as coisas estavam bem montadas."



No outro jogo da noite, a França venceu (1-2) na Croácia, o que a deixa empatada com Portugal no primeiro lugar do Grupo 3.

Fernando Santos reconhece que o próximo jogo, frente aos gauleses, a 14 de novembro, "será decisivo" para a luta pela qualificação para a "final four" da Liga das Nações.