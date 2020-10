Eriksson. Ausência de Ronaldo é "pequena vantagem" para a Suécia

Sven-Goran Eriksson, antigo treinador do Benfica, admite, em entrevista a Bola Branca, que a seleção portuguesa fica mais fraca sem Cristiano Ronaldo, que testou positivo à Covid-19.



O histórico técnico é um dos muitos suecos que passou pelo futebol português. Eriksson, técnico com vasto currículo, passou pelas águias em duas ocasiões, entre 1982 e 1984 e entre 1989 e 1992. Sagrou-se três vezes campeão no nosso país. Andou, nos últimos anos, no futebol chinês e filipino.

"É uma pequena vantagem para a Suécia. Cristiano Ronaldo é uma baixa importante para a seleção portuguesa. Um jogador que esteve no Real Madrid e que, agora na Juventus, mantém um nível elevadíssimo que, de resto, mostra, também na seleção portuguesa. Mas Portugal tem muitos jogadores de qualidade", disse, nesta entrevista, o também antigo selecionador de Inglaterra, México e Filipinas.



Não é fácil marcar golos à Suécia

Atualmente sem clube, Sven-Goran Eriksson, de 72 anos, considera que Portugal continua a ser favorito à vitória na partida desta quarta-feira, mesmo sem Ronaldo. Mas deixa um alerta para o valor do conjunto sueco.

"Tecnicamente, Portugal é melhor que a Suécia. A seleção portuguesa é muito forte, mas a suécia também está forte como mostrou na segunda parte do jogo com a Croácia. A seleção sueca tem jogadores interessantes e é muito organizada. A defesa é boa e não é fácil marcar golos à Suécia. Mas, para mim, Portugal é favorito à vitória", concluiu.

O jogo entre as seleções de Portugal e da Suécia realiza-se às 19h45 no Estádio de Alvalade, em Lisboa, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.