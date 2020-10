Noronha Lopes quer “ganhar as eleições” do Benfica

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, apresentou, esta quarta-feira, os nomes que fazem parte da sua lista e reafirmou que está para ganhar.

“Estamos muito satisfeitos por ter chegado a este ponto, por participar no debate e poder apresentar o nosso programa com quase 90 medidas para o futuro do Benfica. E acho que é isso que vai acontecer até ao dia das eleições, é isso que espero que aconteça, com todos os candidatos”, disse.

Nesta apresentação, na sua sede de candidatura, Noronha Lopes reafirmou o pedido para que Luís Filipe Vieira aceite debates com todos os candidatos.

“Mais uma vez faço um apelo direto ao candidato Luís Filipe Vieira: que venha debater com os outros candidatos, que não se esconda. Não por respeito aos candidatos, mas por respeito aos adeptos e aos sócios do Sport Lisboa e Benfica. É isso que os sócios esperam e merecem de si”, referiu.

Segundo Noronha Lopes, a lista que lidera garante "transição sem sobressaltos" no Benfica.

"Esta lista garante transição sem sobressalto. Estamos preparados para assumir funções no dia a seguir às eleições. Não é uma lista concorrente a ninguém, mas só a favor do Benfica", garantiu Noronha, acrescentando: "Não estamos aqui para nos posicionarmos, mas para ganhar as eleições. Queremos fazer voar mais alto o nome do clube."