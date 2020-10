Covid-19. L.F. Vieira suspende campanha durante duas semanas

A candidatura de Luís Filipe Vieira decidiu “suspender todas as iniciativas de campanha agendadas” para as próximas duas semanas devido ao reforço das medidas de segurança decretadas no combate à Covid-19.

Segundo um comunicado, “a segurança de todos está em primeiro lugar e, tendo em consideração o elevado número de sócios que espontaneamente têm participado nas nossas iniciativas bem como os muitos que já se inscreveram em iniciativas futuras, não é possível manter as ações de campanha previstas sem colocar em causa as medidas impostas pelo executivo”.

Vão ser privilegiadas “ferramentas digitais no contacto com os associados do Sport Lisboa e Benfica”.

O presidente recandidato formalizou esta quarta-feira a sua lista para as eleições do Benfica, marcadas para 30 de outubro.