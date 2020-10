Fátima. Peregrinação de outubro com balanço positivo

“Ninguém saiu do seu lugar, respeitando sempre as recomendações que os acolhedores e que o comentador das celebrações foram fazendo”, destaca.

O Santuário de Fátima faz um balanço positivo da Peregrinação Aniversária de outubro. Na segunda-feira, estiveram no recinto de oração 4.518 peregrinos e, nesta terça-feira, 4.036. O seu comportamento foi considerado “exemplar” pela porta-voz do santuário.

Regras continuam na missa dominical

A partir de agora – e tendo em conta que, ao domingo, a missa das 11h00 continuará a ser celebrada no recinto de oração – apesar dos círculos continuarem desenhados no chão, os peregrinos não serão obrigados a respeitá-los, mas terão de continuar a cumprir as regras indicadas no plano de contingência do Santuário.

“O Santuário de Fátima irá continuar a proceder em conformidade com o seu plano de contingência”, faz questão de salientar Carmo Rodeia.

Esse plano “pressupõe a garantia do distanciamento físico entre as pessoas”, apesar de não haver obrigatoriedade de permanência nos círculos que foram preparados apenas como medida adicional para a peregrinação de outubro.

“O uso da máscara, mesmo no recinto, e a desinfeção permanente das mãos” são procedimentos obrigatórios.

O controlo e monitorização das entradas dos peregrinos no recinto de oração também irão continuar a ser feitos, acrescentou a porta-voz do Santuário.

A missa dominical das 11h00 será celebrada no recinto de oração até ao final do mês de outubro, dado que, em novembro, entrará em vigor o horário de Inverno, passando a ser celebrada na Basílica da Santíssima Trindade.

A peregrinação de outubro marcou o fim da época de peregrinações oficiais à Cova da Iria e foi presidida pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo de Setúbal, D. José Ornelas.