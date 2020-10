D. José Ornelas. Nem manipulações populistas nem egoísmos conflituosos. A pandemia exige soluções para todos

“Vivemos num tempo em que movimentos populistas manipulam a nostalgia do passado, o medo real ou imaginário, o perigo do estrangeiro e do que pensa diferente, a ganância de possuir e dominar e até modelos religiosos para os seus interesses”, disse D. José Ornelas nesta terça-feira.

Numa celebração aniversária marcada pelos efeitos da pandemia, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa denunciou os que “constroem muros, exacerbam nacionalismos egoístas e conflituosos, que impedem que se chegue a consensos mundiais para encontrar soluções para os problemas de todos, como a pobreza, a injustiça, a guerra e a depredação do planeta, que coloca em perigo o futuro”.

D. José Ornelas deixou claro que “este não é o projeto de Deus nem o caminho que Maria nos indica para construir a Igreja e a casa de Deus”, uma vez que a pandemia veio “mostrar a necessidade de encontrar caminhos e soluções para todos”.

“Estamos no mesmo barco é só é possível salvar-se se todos colaborarmos para que todos se salvem”, sublinhou.