Zaidu travou Mahrez na estreia pela Nigéria. "Segui as instruções do treinador"

Zaidu Sanusi, novo lateral do FC Porto, somou o seu primeiro jogo pela seleção principal da Nigéria contra a Argélia e teve a difícil tarefa de travar Riyad Mahrez, jogador do Manchester City.

Apesar da estreia e da derrota por 1-0 contra a seleção argelina, Zaidu recebeu bastantes elogios pela forma como travou o jogador que poderá voltar a defrontar em breve, uma vez que os dragões medem forças com os "citizens" na Liga dos Campeões.

Em declarações ao jornal nigeriano "OwnGoal", Zaidu explica que limitou-se a seguir a instruções do selecionador.

"Antes do jogo tinha uma ideia do que esperar dele e isso ajudou muito. Não acho que tenha feito algo de especial porque vou defrontar jogadores desta qualidade no futuro. Segui as instruções do treinador. Ajuda ouvi-los", afirmou.

Zaidu, de 23 anos, deixou o Jega United, da Nigéria, em 2016, para reforçar o Gil\ Vicente. Esteve três temporadas no Mirandela, antes de saltar para o Santa Clara, da I Liga, onde deu nas vistas.

O defesa assinou um contraro de cinco épocas com o FC Porto, até 2025.