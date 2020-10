Grujic apresentado. "Quero manter o FC Porto no trilho vitorioso"

O FC Porto apresentou, esta terça-feira, o reforço Marko Grujic, que tinha sido o último reforço de verão dos dragões, nas últimas horas do mercado de transferências.

Depois de ter estado ao serviço da seleção sérvia, o médio emprestado pelo Liverpool esteve no Estádio do Dragão, onde prestou as primeiras declarações enquanto jogador do FC Porto.

"Trago comigo energia e trabalho árduo. As minhas ideias sobre o futebol são as seguintes: primeiro temos de defender juntos para depois podermos atacar juntos também. Farei tudo o que puder para manter o FC Porto no trilho vitorioso", disse, em declarações aos meios do clube.

Grujic destaca o "estádio espetacular" e está "ansioso" para arrancar os treinos com a restante equipa.

"É um sentimento incrível. Finalmente estou aqui, no Porto, e o estádio é espetacular. Só consigo imaginar o seu aspeto quando os adeptos regressarem às bancadas. Estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e por jogar pelo FC Porto o mais rapidamente possível", aponta.

O internacional sérvio de 24 anos falou ainda sobre Sérgio Conceição, de quem recorda o passado enquanto jogador e com quem diz estar "muito feliz por poder trabalhar".

"Ainda não tive tempo para falar com os meus novos colegas nem com o treinador, porque estive na seleção, mas, se tudo correr bem, espero vê-los a todos amanhã de manhã. Sei que o Sérgio Conceição foi um grande jogador que também se tornou num grande treinador. Estou muito feliz por poder trabalhar com ele", elogia.

Grujic termina com a promessa de entrega a "cem por cento em cada treino e em cada jogo" e espera que o FC Porto "volte a conquistar o título".