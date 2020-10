Reações dos partidos à proposta de Orçamento do Estado para 2021

Veja também:

A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021 entrou na Assembleia da República perto das 21h00 de segunda-feira e foi apresentada, esta terça-feira de manhã, pelo ministro das Finanças.

A votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021 está agendada para 28 de outubro e a votação final global do documento marcada para 26 de novembro.







Para o PSD agora é o "momento de estudar" a proposta de Orçamento do Estado com detalhe, remetendo o sentido de voto do partido para dia 21, quando os sociais-democratas debaterão o tema em jornadas parlamentares.

"Recebemos o Orçamento e ouvimos o ministro das Finanças. Vamos estudá-lo, vamos trabalhar sobre ele, estão agendadas jornadas parlamentares do PSD para dia 21 e será nessa altura, tal como aconteceu no ano passado, que transmitiremos a nossa posição mais detalhada sobre o Orçamento do Estado", afirmou o vice-presidente da bancada do PSD Afonso Oliveira, em declarações aos jornalistas no parlamento.

Questionado se esse será o momento para o partido anunciar o seu sentido de voto na generalidade, o deputado respondeu afirmativamente.





O CDS critica proposta, considerando que não é a que "o país precisa" para recuperar, e salientou que "o caminho" do partido "é em tudo divergente". A deputada Cecília Meireles afirmou que "este não é o orçamento de que o país precisa", nomeadamente "para ter verdadeira recuperação económica. A visão estratégica que este orçamento apresenta de recuperação económica resume-se a três palavras: gastar dinheiro público", criticou a centrista.

Questionada sobre o sentido de voto do CDS, salientou que "é óbvio que o caminho do CDS é em tudo divergente do caminho deste orçamento".

"Mas hoje à tarde haverá uma conferência de imprensa do presidente do CDS e eu penso que pode repetir essa pergunta, embora me pareça que será óbvia a resposta", acrescentou, deixando subentendido que os centristas votarão contra.

[em atualização]