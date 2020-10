Mais 16 mortos e 1.208 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) revela que, nas últimas 24 horas, registaram-se mais 16 mortos e 1.208 infetados com Covid-19 em Portugal. Há neste momento quase 33 mil casos ativos da doença no país (32.964).

Na leitura destes números, esta terça-feira é o dia que regista maior número de vítimas mortais, desde 20 de maio. O dia com mais mortos por Covid-19, 37, aconteceu no dia 3 de abril.

Destes 16 mortos, 10 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, um na zona Centro e cinco no Norte. No que diz respeito à distribuição etária, 11 mortes foram acima dos 80 anos, quatro na faixa entre os 70 e os 79 anos e uma entre os 60 e os 69.

O documento refere ainda que estão 916 pessoas internadas nos serviços hospitalares (mais 39 do que ontem), das quais 132 em unidades de cuidados intensivos (mais quatro do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 89.121 casos da doença, dos quais 2.110 acabaram por morrer e 54.047 estão recuperados.