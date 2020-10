​Hospital de São João eleva grau de contingência e suspende cirurgias programadas

Veja também:

O Hospital de São João, no Porto, vai elevar terça-feira o seu plano de contingência para nível III, apurou a Renascença. Em causa poderá estar a suspensão de cirurgias programadas.



O Centro Hospitalar vai ativar nas próximas horas o nível 3 do Plano de Contingência (que possui 4 níveis) para a Covid-19, para responder à necessidade de aumentar as áreas de internamento dedicadas à Covid-19 e ao fluxo no Serviço de Urgência.

A ativação deste nível implica a alocação do serviço de Medicina Interna à Covid-19, tendo impacto direto na limitação da atividade cirúrgica eletiva, ou seja, com a suspensão de parte da atividade cirúrgica programada.

O hospital refere que "o reforço e a mobilização de recursos humanos das várias especialidades, para as diversas áreas, já se encontra em implementação, de acordo com o Plano de Contingência".

Ao que a Renascença apurou, a unidade tem neste momento 52 doentes com Covid-19 internados, sendo que 11 se encontram nos cuidados intensivos.

Os serviços de doenças infeciosas e de ginecologia dedicados unicamente a doentes Covid estão neste momento com taxa de ocupação de 100%.

Fonte do Hospital revelou à Renascença que terça-feira à tarde "se reúne de urgência o Gabinete de Crise, para tomar decisões sobre as novas etapas do plano de contingência".

Portugal contabiliza pelo menos 2.110 mortos associados à covid-19 em 89.121 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).



[notícia atualizada às 19h22]