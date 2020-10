​Hospital de São João eleva grau de contingência. Cirurgias programadas podem ser suspensas

Veja também:

O Hospital de São João, no Porto, deve elevar ainda terça-feira o seu plano de contingência para nível III.



Ao que a Renascença apurou, a unidade tem neste momento 52 doentes com Covid-19 internados, sendo que 11 se encontram nos cuidados intensivos.

Os serviços de doenças infeciosas e de ginecologia dedicados unicamente a doentes Covid estão neste momento com taxa de ocupação de 100%.

Fonte do Hospital revelou à Renascença que terça-feira à tarde "se reúne de urgência o Gabinete de Crise, para tomar decisões sobre as novas etapas do plano de contingência".

Deverá ser ativado o nível III do plano de contingência o que prevê, por exemplo, a alocação imediata do serviço de medicina interna à Covid-19, o que terá "impacto direto na limitação da atividade cirúrgica eletiva, ou seja, com a suspensão de parte da atividade cirúrgica programada.

Portugal contabiliza pelo menos 2.110 mortos associados à covid-19 em 89.121 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).