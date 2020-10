Dezenas de detidos em operação da Judiciária de combate ao tráfico de armas

A polícia Judiciária (PJ) está a realizar uma grande operação de combate ao tráfico de armas na zona de Vila Real e na região raiana e deteve dezenas de pessoas, disse à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, a operação policial vai decorrer durante todo o dia e está a ser realizada por cerca de 300 elementos da PJ de todo o país que estão a executar mais de 200 buscas domiciliárias e não domiciliárias e a apreender armas de fogo e outros produtos do crime.

A operação, denominada Operação Ibéria, está a ser coordenada pela PJ de Vila Realm com a colaboração da GNR e PSP.

Fonte da Polícia de Segurança Pública adiantou à Lusa que estão a decorrer buscas domiciliárias à residência de um polícia que presta serviço na esquadra da PSP de Chaves e que é suspeito neste processo.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, a Operação Ibéria está a ser realizada no âmbito de um inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

[notícia atualizada às 13h32]