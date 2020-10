Saudades de uma refeição a bordo? Avião esgota lotação com jantar de 400 euros

13 out, 2020 - 08:03 • Marta Grosso com The Guardian

Já lhe chamam a “febre da cabine”. Os sintomas são um desejo árduo de fazer uma viagem de avião com tudo a que se tem, direito, pagando para comer a bordo, mas sem levantar voo. O fenómeno está a aumentar.