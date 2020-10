Depois da Johnson & Johnson, Eli Lilly suspende ensaio clínico de vacina "por segurança"

Veja também:

O grupo farmacêutico Eli Lilly, sedeado nos EUA, anunciou esta terça-feira, em comunicado, a suspensão de um ensaio clínico do seu tratamento experimental com anticorpos contra a Covid-19, por razões de segurança não detalhadas.

“Sabemos que, por precaução, o comité independente de vigilância sanitária do ensaio ACTIV-3 recomendou uma pausa nos recrutamentos”, declarou um porta-voz à AFP, aludindo a um ensaio envolvendo doentes com a Covid-19 hospitalizados. “Lilly apoia a decisão do comité independente de garantir com prudência a segurança dos pacientes que participam no ensaio”, adiantou.