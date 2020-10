Volta a Itália. Mitchelton-Scott retira-se devido a casos de Covid-19, tal como Kruijswijk e Matthews

A Mitchelton-Scott abandonou a Volta a Itália, depois de quatro elementos do "staff" terem testado positivo ao novo coronavírus no dia de descanso, tal como os ciclistas Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) e Michael Matthews (Sunweb).

"Kruijswijk não vai comparecer na partida para a 10.ª etapa do Giro. Kruijswijk testou positivo à covid-19 no dia de descanso. Como consequência, ele vai ter de deixar a corrida”, lê-se no comunicado da Jumbo-Visma.

O holandês, terceiro na Volta a França de 2019, ocupava o 11.º lugar na classificação geral, a 01.24 minutos do líder, o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep).

Já a saída da Mitchelton-Scott ocorre depois de o britânico Simon Yates, o seu chefe-de-fila, ter deixado a ‘corsa rosa’ no sábado, também devido a covid-19, e de quatro elementos da sua estrutura terem testado positivo.

"Após duas séries de resultados negativos à covid-19, na sexta-feira e no sábado, a equipa foi informada dos quatro resultados positivos de membros do ‘staff’, nos testes realizados na noite de domingo”, refere a formação australiana.