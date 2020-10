Daniela Campos, medalha de bronze em omnium

A portuguesa Daniela Campos conquistou esta terça-feira a medalha de bronze no omnium de juniores no último dia do Europeu de ciclismo de pista para sub-23 e juniores, elevando a oito medalhas o pecúlio português.

No concurso olímpico que agrega provas de scratch, tempo, eliminação e pontos, a portuguesa controlou a última das quatro corridas para segurar o bronze.

O resultado da algarvia soma-se a outros dois 'metais' que já tinha logrado, nomeadamente o ouro na eliminação e a prata na corrida por pontos.

A estes sucessos juntam-se a prata em eliminação e bronze em scratch da sub-23 Maria Martins, que esta tarde fechou o omnium da categoria no quinto lugar.

Iuri Leitão, que já tinha três pratas em seu nome, na eliminação scratch e pontos de sub-23, foi hoje sétimo no omnium, num dia 'extra' no velódromo ao ar livre de Fiorenzuola d'Arda que encerrou a melhor participação lusa de sempre na prova.

"Cumprimos o objetivo de terminar entre os oito melhores todas as provas de resistência e superámos as expectativas em lugares de pódio. Estes resultados acabam por premiar todo o trabalho feito nas condições adversas deste ano atípico", explicou, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo, o selecionador português de pista, Gabriel Mendes.