Covid-19. Jogo de râguebi entre a Nova Zelândia e a Austrália com 47 mil nas bancadas

O encontro de râguebi entre a Nova Zelândia e a Austrália, para a Taça Bledisloe, a disputar domingo no Eden Park, em Auckland, deverá contar com cerca de 47.000 espetadores, apesar da pandemia de covid-19.

O segundo jogo da Taça Bledisloe, a disputar entre as duas potências do râguebi do hemisfério sul, ganhou maior importância depois de há dois dias, no primeiro encontro desde a pandemia de covid-19, Nova Zelândia e Austrália terem empatado a 16-16.

O diretor geral da federação de râguebi da Nova Zelândia, Chris Lendrum, elogiou o facto de que, com a pandemia de covid-19 no país sob controlo, cerca de 31.000 espetadores terem assistido ao primeiro jogo e para o segundo terem já sido vendidos 40.000 mil ingressos.

De acordo com os organizadores, são esperados cerca de 47.000 espetadores para o jogo de domingo no Eden Park.

O treinador dos 'All Blacks', Ian Foster, ficou encantado com a disputa do encontro no estádio de Auckland, onde a seleção da Nova Zelândia não perde com os 'wallabies' desde 1986.

A Nova Zelândia, detentora do troféu que venceu sucessivamente nas últimas 17 edições, soma 47 triunfos na Taça Bledisloe (excluindo o triunfo em 1931 no lançamento da prova). A Austrália ergueu o troféu por 12 vezes, a última das quais em 2002.