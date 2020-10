Lesões e recuperações para o primeiro clássico da época

Os problemas de lesões no Sporting e a disponibilidade de Felipe Anderson no FC Porto são os destaques nas manchetes dos jornais desportivos.

"Alarme central", pode ler-se no jornal "Record", em relação à lesão de Eduardo Quaresma, sofrida na segunda-feira. Feddal recupera de uma rotua abdominal e não tem presença garantida e Coates volta das seleções apenas na quinta-feira.

Nesse sentido, Rúben Amorim tem apenas Neto e Gonçalo Inácio como disponíveis.

O jornal "O Jogo" dá conta da disponibilidade de Felipe Anderson no clássico. "Pronto para o clássico", lê-se na manchete. O internacional brasileiro chegou no último dia de mercado ao FC Porto e já trabalha há duas semanas com Sérgio Conceição.

"A Bola" volta a dar destaque ao Giro de Itália. "Mundo cor de rosa", destaca. João Almeida é o camisola rosa da prova e Rúben Guerreiro venceu a nona etapa da prova.

A oficialização de João Henriques como treinador do Vitória de Guimarães, Lucas Veríssimo como iminente reforço do Benfica para janeiro, o jogo da seleção contra a Suécia, e as contas do FC Porto são outros destaques da imprensa nacional.