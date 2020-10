João Henriques apresentado em Guimarães. "O conquistador é quem está aqui"

João Henriques foi apresentado, esta terça-feira, como treinador do Vitória de Guimarães e qier alcançar os objetivos propostas pela direção do clube.

"Não posso deixar de agradecer ao diretor-desportivo pela confiança. O meu nome é Henriques, do conquistador. Estou muito orgulhoso em representar o Vitória, é um orgulho imenso estar com a minha equipa técnica atrás destes objetivos, de corpo e alma, com muita confiança no nosso trabalho", afirmou.

O técnico de 47 anos assinou contrato por uma temporada, com outra de opção, e depois de passagens por clubes como Fátima, Leixões, Paços de Ferreira e Santa Clara, acredita que chegou ao maior desafio da carreira.

"Era o desafio que esperava. Com todo o respeito pelos clubes que representei, é o maior clube onde já estive. É um grande desafio", disse.

Questionado sobre o risco de assumir a equipa depois de não ter tido pré-época nem uma palavra nas contratações, João Henriques diz que não hesitou em aceitar o convite.

"Representar o Vitória é fácil. Quando há o convite e a confiança, não há dúvida em entrar de corpo e alma neste projeto. O conhecimento do plantel já existia, sou uma pessoa atenta ao futebol, vejo os jogos da I Liga. Já conhecia a qualidade, depois destes dois treinos, mais confiante ainda fiquei", disse.

Apesar de ter arrancado a época sem clube, João Henriques disse que "queria dar um passo em frente na carreira". "Não olharia para nenhuma equipa que ficou atrás do Santa Clara e assim o leque reduziu-se. Não fiquei nem frustrado nem triste, eu esperei pacientemente para que a oportunidade aparecesse, apareceu numa altura inesperada. No final não haverá surpresa", diz.

Treinador já orientou duas sessões de treino, na segunda-feira e na terça-feira, antes da ser apresentado no relvado do Estádio D. Afonso Henriques. O técnico promete uma equipa a lutar pela vitória em todos os jogos.

"Vamos lutar em todos os jogos pela vitória, independentemente do local e do adversário. Vamos ser uma equipa competitiva, à Vitória, queremos que os adeptos se identifiquem connosco.

Pinto Lisboa explica novo treinador

O presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa, diz que a contratação de João Henriques não implica um passo atrás no projeto do clube.

"Damos as boas-vindas ao João Henriques como novo treinador do Vitória. Demonstrou vontade, confiança, resiliência, está pronto para pegar no plantel e maximizar as qualidades deste grande grupo que aqui temos. Vai corporizar o nosso projeto. Não há nenhum recuo neste projeto e contamos com o João Henriques, bem como com os nossos adeptos", disse.