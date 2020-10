Getterson rende um milhão de euros ao Marítimo

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, confirmou à Lusa a saída de Getterson do clube madeirense da I liga portuguesa de futebol, para os árabes do Al-Ain.

A transferência do avançado brasileiro para a formação que ascendeu esta temporada à I divisão do campeonato árabe, vai render à formação insular cerca de um milhão de euros.

Getterson, que chegou ao Marítimo em janeiro de 2018, realizou 48 partidas oficiais com o emblema dos ‘verde rubros’ ao peito e apontou três golos.

Lito Vidigal mostrou sinais de querer apostar no atleta, de 29 anos, na presente temporada. Numa posição mais recuada, tornou-se numa peça fundamental no meio campo maritimista nas últimas duas jornadas do campeonato, onde os madeirenses venceram o Tondela (2-1) e o FC Porto (3-2).

Uma proposta irrecusável, fez os madeirenses deixar sair o jogador brasileiro para a Arábia Saudita, a menos de uma semana do embate caseiro da quarta jornada do campeonato, diante do Portimonense.