Retenção na fonte de IRS. Salários mais baixos ganham no máximo dois euros por mês

Na manhã desta quarta-feira, o Governo disse que a alteração das tabelas de retenção na fonte do IRS prevista no Orçamento do Estado para 2021 vai ser essencialmente dirigida aos trabalhadores dependentes com desfasamento entre imposto retido e a pagar, ainda que também salvaguarde aumentos de pensões.

“O ajustamento extraordinário que vamos fazer decorre do ajustamento que é necessário fazer nos segmentos onde há diferença entre imposto retido e imposto a pagar”, disse hoje o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

SIMULAÇÃO RENDIMENTO 1.500 EUROS, SOLTEIRO, SEM FILHOS