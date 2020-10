"Portugal tem de interpretar o que está a mudar e ver onde se pode posicionar e investir"

Neste momento, os Estados e o sector financeiro estão a ser financiados a taxas de juro baixíssimas. Portanto, não é particularmente difícil ajudar as famílias com mais necessidade, é possível fazê-lo sem um agravamento demasiado elevado da dívida do estado. Nestas alturas, a prioridade deve ser essa, mas sempre na ótica do longo prazo. As contas devem estar equilibradas, mas o equilíbrio deve-se fazer sempre na fase do crescimento.



Este é o momento de seguir Keynes e do Estado gastar mais?

Keynes não dizia apenas que o Estado deve gastar mais. Keynes dizia que quando o investimento privado não era suficiente para resolver situações de desemprego involuntário, o Estado devia intervir enquanto fosse necessário. Não penso que a análise de Keynes seja suficiente para perceber tudo o que está aqui em causa, porque esta crise tem uma diferença face às outras, ela atinge os sectores com uma assimetria sectorial ou, pelo menos, de forma muito diferente do que aconteceu noutras crises.

No passado, outras crises atingiam rapidamente a construção, a manufactura automóvel e uma série de sectores que até tinham salários relativamente elevados, pelo menos no pós-guerra e antes dos choques petrolíferos. Neste caso, esta crise está a afectar sectores como o turismo, em que os salários são bastante mais baixos do que os sectores que eram afectados em crises diferentes.

Esta crise tem uma dinâmica diferente e pode até ser mais necessário o apoio do que foi noutras crises, mas também é uma oportunidade para repensar o modo como a economia está organizada sectorialmente e até que ponto determinados sectores poderão ter crescido excessivamente ou não.

A economia está demasiado exposta a sectores como o turismo? Esta pode ser uma oportunidade para corrigir esta situação?

Sem querer pôr em causa a importância do sector para a economia, o turismo teve um crescimento muito elevado mas não é um sector onde os rendimentos são particularmente elevados e não contribui para nos inserir-mos nas cadeias de valor global que estão a ser reconfiguradas, em cuja inserção de modo adequado no processo de industrialização pode trazer uma segurança económica que outros sectores acabam por não trazer, quando são sazonais e quando o tipo de rendimento não permite o mesmo efeito multiplicador que outros sectores.

Nesta altura, qual deve ser a prioridade ou quais devem ser os sectores estratégicos para Portugal? Onde devem ser aplicados os fundos de Bruxelas?

Primeiro é preciso perceber como estão organizadas as cadeias globais e onde é que as competências de Portugal podem inserir-se. Isto depende também do que acontecer nos EUA nos próximos tempos. Está a acontecer uma reconfiguração geopolítica e geoeconómica, Portugal tem de interpretar o que está a mudar, ver onde se pode posicionar e investir nesses setores.

Já no passado tivemos situações em que se repensou isto. Tivemos cá o Michael Porter a dizer onde devíamos investir e quais eram os 'clusters' de inovação. Embora hoje em dia quando se fala de economia parece que só se fala de mercados, na realidade, o mercado, com Adam Smith, vem depois de uma análise do processo de visão de trabalho, do processo de especialização, ou seja, depois de uma análise da produção.

Para saber em que mercados me posso posicionar eu tenho de perceber que competências é que eu tenho ou posso precisar de desenvolver, mas tenho de partir do que já tenho, porque partir de raiz, quando chegar lá, os outros já estão muito mais avançados.

Recentemente, em entrevista à Renascença, o economista alemão Daniel Stelter defendeu que despejar dinheiro na economia não é solução. Apoiar empresas em dificuldade é adiar o problema?

Despejar dinheiro na economia é, de facto, o que se tem estado a fazer, se formos ver o que tem sido a política monetária do Banco Central Europeu e da Reserva Federal Americana. Não são só os fundos europeus. Isso já está a ser feito, mas sem haver um estudo dos mecanismos de transmissão da política monetária, porque nós assumimos que há um efeito multiplicador que pode ser calculado e, a partir daí, percebe-se o que é que pode acontecer à economia. Quando, na realidade, as coisas não funcionam assim.