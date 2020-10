OE 2021. TAP poderá precisar de mais de 500 milhões de euros, diz ministro

Veja também:

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, admitiu nesta terça-feira que a transportadora aérea portuguesa poderá precisar de mais do que os 500 milhões de euros inscritos na proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021).

Questionado acerca do valor inscrito pelo Governo, João Leão afirmou que "é um valor ainda indicativo e referencial".

"Não é o pior cenário, é o cenário indicativo que temos, é o cenário base. Pressupõe sempre a possibilidade de haver cenários mais negativos e menos negativos", admitiu o ministro na conferência de imprensa de apresentação do OE 2021, que decorreu no Ministério das Finanças, em Lisboa.

O Governo reservou um valor de 500 milhões de euros em garantias para a TAP, para que a empresa se possa eventualmente financiar no mercado, a juntar aos 1.200 milhões de euros já aprovados em empréstimos.

Plano de reestruturação entregue em novembro

O Governo prevê entregar o plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia em novembro, antes do prazo limite de meados de dezembro, revelou o secretário de Estado do Tesouro nesta terça-feira.

"A expetativa é de o plano de reestruturação esteja concluído mais cedo e que possa vir a ser apresentado à Comissão Europeia ainda durante o mês de novembro", referiu Miguel Cruz na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2021.

O governante lembrou que "o setor da aviação está a atravessar uma crise muito severa" e que as previsões para o setor "foram sendo revistas ao longo do tempo" desde o pedido do Estado à Comissão Europeia.

"As últimas projeções apontam para uma recuperação dos níveis que se viviam pré-pandemia, de 2019, para algures entre 2024 e 2025. Sendo o contexto de elevada incerteza, é preciso termos a noção de que esta situação é transversal para o conjunto das companhias aéreas", sustentou Miguel Cruz.