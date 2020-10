OE 2021 prevê redução das portagens nas ex-Scut, sobretudo para veículos ligeiros

Veja também:

De acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2021 apresentada pelo Governo, as portagens nas ex-Scut vão descer, sobretudo para os veículos ligeiros.

O Governo conta cobrar menos 10 milhões de euros nestas vias no próximo ano, com a implementação de um sistema de descontos. Será instalado ainda em 2020, mas só começa a ter efeitos em 2021.

Ainda segundo a proposta de OE 2021, entregue pelo ministro das Finanças no Parlamento esta segunda-feira, o objetivo é “garantir a uniformização das reduções existentes, com descidas mais significativas nos veículos ligeiros".

A medida visa as “vias ex-Scut [sem custos para os utilizadores], situadas preferencialmente em territórios do interior, permitindo a redução dos custos de contexto e aproximando as populações".