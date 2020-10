IVAucher. Valor não usado reverte para dedução no IRS

Veja também:

O crédito de IVA nos consumos em restauração, alojamento e atividades culturais que não for utilizado pelos contribuintes nas compras seguintes nestes setores reverte para dedução em sede do IRS, avançou nesta terça-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

“Todo o saldo que não for usado em gastos [nestes setores] será depois remetido para o regime [da parcela] dos 15% [do IVA que podem ser deduzidos no IRS]”, precisou António Mendonça na conferência de imprensa de apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021).

O VAaucher é uma das medidas inscritas pelo Governo no OE 2021 com o objetivo de incentivar o consumo junto de três dos setores mais afetados com a travagem da atividade económica imposta pela pandemia de Covid-19, nomeadamente, a restauração, o alojamento e a cultura.

Com o IVAucher, os consumidores poderão acumular o valor correspondente à totalidade (100%) do IVA suportado em gastos naqueles setores durante um trimestre e descontá-lo, no trimestre seguinte, em consumos nesses mesmos setores.