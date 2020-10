Treino e conferência de imprensa da seleção adiados para a tarde

O treino da seleção nacional e a conferência de imprensa do selecionador, Fernando Santos, foram adiados para a parte da tarde desta terça-feira, segundo anunciou a FPF, sem revelar motivo.

A sessão de treino estava agendada para as 11h00, sem a presença de jornalistas, como medida de precaução devido à pandemia da Covid-19. O treino vai agora realizar-se às 17h00.

Fernando Santoos e um jogador fariam a antevisão às 10h15, antes do treino, mas as declarações estão agora agendadas para depois do treino, às 19h00.

Portugal e França seguem no topo no Grupo 3, com sete pontos, embora a formação lusa tenha para já vantagem na diferença de golos, enquanto a Croácia é terceira, com três pontos, e a Suécia segue no último posto, com nenhum ponto.

O Portugal-Suécia está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanović. O jogo em Alvalade conta com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.