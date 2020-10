Rúben Dias elogia Pepe. “Há poucos privilégios melhores”

O defesa Rúben Dias garante que Portugal vai "estar no seu melhor" para vencer a Suécia e deixa elogios a Pepe, que tem sido o seu colega no centro da defensiva lusa.

"Não é normal que o Pepe, com a idade que tem [37], continuar a ter a ‘performance' que tem. Devemos estar felizes por ele ainda ter saúde e o discernimento para continuar com a capacidade para jogar a este nível".

Rúben Dias acrescentou que “há poucos privilégios melhores do que poder ter a experiência e a oportunidade de jogar ao lado dele, pelo que ele representa, por onde jogou e por tudo o que ganhou”.

O atual defesa central do Manchester City não tem dúvidas: “Vejo como uma grande oportunidade de aprender a cada dia, a cada segundo”.

A equipa das quinas recebe, esta quarta-feira, a Suécia na quarta jornada da Liga das Nações no estádio de Alvalade.

Portugal e França seguem no topo no Grupo 3, com sete pontos, embora a formação lusa tenha para já vantagem na diferença de golos, enquanto a Croácia é terceira, com três pontos, e a Suécia segue em último, sem nenhum ponto.

Portugal só sofreu um golo nos últimos seis jogos, e já nos descontos, contra a Croácia.