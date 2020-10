Portugal vence Gibraltar e resultado foi escasso

A Seleção de Sub-21 venceu Gibraltar, por 3-0, e está mais perto da qualificação para o Europeu da categoria.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Jota e Pedro Gonçalves, que bisou.

O resultado foi escasso, tal o domínio dos comandados de Rui Jorge. O guarda-redes da equipa da casa fez exibição para não esquecer.

A Seleção fez 29 remates, 20 deles à baliza, contra apenas 4 da formação anfitriã.

Destaque, pela negativa, para a lesão de Rúben Vinagre, ainda na primeira parte.

Portugal tem neste momento 18 pontos, menos seis do que a líder Holanda (mais um jogo), que, esta terça-feira, goleou em Chipre, por 7-0, e já garantiu o apuramento. A Noruega, com mais um jogo, é terceira, com 10 pontos, seguida de Bielorrússia, com oito, Chipre (mais um jogo), com sete, e Gibraltar, que ainda não pontuou.

A Portugal faltam três partidas, todas em novembro e todas em casa: dia 12 contra a Bielorrússia, dia 15 contra Chipre e dia 18 contra a Holanda.

Para o apuramento, como um dos melhores segundos, devem bastar dois triunfos, nestas três partidas.

O Europeu de sub-21, marcado para 2021, vai decorrer na Hungria e na Eslovénia.